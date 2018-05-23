Новые коллекции бренда Luxottica были представлены в Москве в рамках пресс- дня 22 мая.

Компания Luxottica, созданная в 1961 году Леонардо Дель Веккио (Leonardo Del Vecchio), является крупнейшим мировым производителем оправ и солнцезащитных очков. Благодаря управленческому и стратегическому таланту основателя компании имя Luxottica сразу же стало синонимом не только знаменитого итальянского качества и традиций национальной оптической промышленности, но и символом инноваций в этой отрасли. Свою работу компания начала с революционного шага: впервые на заводе в Агордо, расположенном в «оптической» провинции Беллуно, было организовано производство всех компонентов очков – от рамки до комплектующих и линз, которые прежде изготавливались разрозненными мастерскими. И это был первый шаг к построению уникальной бизнес-модели Luxottica, которая сегодня охватывает всю цепочку создания очков: проектирование, разработку, производство, логистику и дистрибуцию. Такая система дает возможность контролировать весь процесс производства, что позволяет оптимизировать расходы и улучшить качество и сервис для клиентов. Именно поэтому владельцы таких марок класса люкс, как Armani, Brook Brothers, Bvlgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Michael Kors, Miu Miu, Paul Smith, Prada, Ralph Lauren, Starck Eyes, Tiffany, Tory Burch, Versace, а с 2016 года и Valentino, доверяют производство оправ и солнцезащитных очков своих брендов Luxottica Group. В портфель собственных брендов компании входят такие разные по стилю марки, как Alain Mikli, Аrnette, Oakley, Oliver Peoples, Persol, Ray-Ban и Vogue.

В настоящее время дизайн, разработка и производство оправ и солнцезащитных очков лицензионных и домашних марок осуществляются на шести производственных мощностях компании Luxottica в Италии, на трех заводах в Китае, одном заводе в Бразилии и в одном центре в США, который специализируется на спортивных очках. Также компания владеет одним заводом в Индии для обеспечения потребностей местного рынка. Кроме того, Luxottica Group более 20 лет изготавливает солнцезащитные и корригирующие линзы в собственных лабораториях, расположенных в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые эффективно интегрированы с общей логистической системой компании. Успех компании на мировом рынке обеспечивают более 80 тыс. сотрудников, работающих в 150 странах.



Вневременной стиль, подлинность и свобода самовыражения являются основными ценностями Ray-Ban, лидера в солнцезащитных очков. С момента появления образцовой модели «Авиатора», созданной для авиаторов армии США, Рэй-Бан был на переднем крае культурных изменений, став символом самовыражения, которого носили знаменитости и общественные деятели всего мира. Бренд стиля жизни присоединился к группе Luxottica в 1999 году, после чего Ray-Ban ускорил рост.

Bulgari, великий итальянский ювелир и мастер цветных драгоценных камней международной славы, представляет собой один из самых эксклюзивных брендов в очках. Современный дизайн, уникальные стили и гламурные детали сочетаются с превосходным качеством. Этот бренд позиционируется для самого высокого сегмента очков как ювелирные изделия, с роскошным итальянским мастерством и смелым стилем. Очки Bulgari украшены драгоценными материалами, такими как золото, драгоценные камни и австрийские кристаллы и тщательно изготовлены в вечных дизайнах.

Versace - один из самых знаковых и известных домов моды в мире. Он принадлежит семье Версаче. Он позиционируется для мужчин и женщин, которым нужен современный и гламурный стиль, сочетающий в себе изысканность и сексуальную привлекательность. Группа Versace является воплощением чувственного гламура, сексуальности, прав и возможностей; настоящий символ итальянской роскоши. Коллекция очков, производимых по лицензии с 2003 года, сочетает технические новинки с сутью бренда и несет в себе отличительные визуальные детали.

Prada представляет собой лучшее из итальянской культуры и традиций. Это один из самых инновационных, престижных и широко признанных брендов в индустрии моды и предметов роскоши, уделяет особое внимание деталям и новым тенденциям. Коллекция очков Prada отражает этот подход с безошибочным стилем, изысканной элегантностью и бескомпромиссным качеством. Коллекция Prada также включает в себя линию Prada Linea Rossa, которая вдохновлена ​​миром роскошных видов спорта, чтобы передать повседневный случайный, но сложный стиль.