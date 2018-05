Новые коллекции Longchamp были представлены на пресс-завтраке в ресторане Vаниль24 мая.

История бренда

В 1940-х гг. Жан Кассегрен унаследовал от отца небольшой табачный магазин в Париже. Он нанял талантливых ремесленников и начал выпускать курительные принадлежности с отделкой из кожи.

В 1948 году Жан Кассегрен официально зарегистрировал бренд Jean Cassegrain et Compagnie.

В 1955 году Жан Кассегрен расширил деятельность марки – начал выпускать мужские кожаные мешочки для табака и бумажники. К этому моменту продукция бренда пользовалась спросом среди самых взыскательных клиентов. Жан Кассегрен открыл первый завод в Сегре и изменил имя бренда на Longchamp. Являясь любителем конного спорта, он назвал марку в честь французского ипподрома в Булонском лесу. Логотипом Longchamp стало изображение жокея, скачущего на лошади.

В 1960-х гг. Longchamp начали выпускать дорожные сумки, чемоданы и портфели из кожи и нейлона. В этот период компания прочно утвердилась на мировом рынке.

В 1971 году Longchamp выпустили дебютную коллекцию женских сумок.

В 1972 году скончался Жан Кассегрен. Управление компанией перешло к его сыну Филиппу.

В 1993 году Longchamp представили женскую складывающуюся сумку Le Pliage: нейлоновая модель на кожаных ручках стала знаковой вещью бренда.

В 2006-м Longchamp запустили линию женской готовой одежды. Креативным директором бренда стала Софи Делафонтен, дочь Филиппа Кассегрена. В 2006 году компания расширила ассортимент аксессуаров и багажа.

В 2008 году Longchamp отметили 60-летие. В честь этого события была создана лимитированная коллекция складывающихся сумок Pliage, принты для которой разработал бельгийский художник Жан-Люк Мёрман. В честь 60-летия Longchamp также выпустили 192-страничный альбом с историей бренда.

В 2012 году бренд представил дебютную полноценную коллекцию женской обуви. В нее вошли самые разнообразные модели: балетки, босоножки на танкетке, туфли-лодочки и сандалии. В этом году прибыль компании составила 454 миллиона евро.

Джереми Скотт

В июне 2012 года в продажу поступила капсульная коллекция сумок Jeremy Scott for Longchamp, вдохновленная компьютерной клавиатурой.

Для сезона весна-лето 2013 Джереми Скотт представил две новые модели сумок Longchamp Le Pliage: с принтом в виде бандероли, а также с изображением моря, солнца и пляжа и надписью Greetings from Paradise. The land of Sunshine («Привет из рая — страны солнечного света»).