Новые коллекции от CAPRICE

21 февраля в ресторане "Река" прошла презентация новых коллекций CAPRICE.

Достоинством немецкой обуви CAPRICE является ее повышенный комфорт. В обуви CAPRICE без усталости можно проводить целый день на ногах без ощутимых последствий. Это обусловлено тем, что в производстве CAPRICE используются инновации, дающие не просто ощущение комфорта, а полета при ходьбе. Это связано исключительно с разработками немецких обувщиков – удобной колодкой, качественной выделкой кожи и профессиональными секретами. Обувь CAPRICE снабжена воздушной гибкой стелькой, позволяющей ноге «дышать», антишоковым каблуком, разгружающим при ходьбе позвоночник и суставы, особой ортопедической конструкцией, позволяющей стопе занимать удобное положение