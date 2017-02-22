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Алексей Бобровский

Новые коллекции от CAPRICE

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  • 22 Февраля 201720:32

21 февраля в ресторане "Река" прошла презентация новых коллекций CAPRICE.

Достоинством немецкой обуви CAPRICE  является ее повышенный комфорт. В  обуви CAPRICE без усталости можно проводить целый день на ногах без ощутимых последствий. Это обусловлено тем, что в производстве CAPRICE  используются  инновации, дающие не просто ощущение комфорта, а полета при ходьбе. Это связано исключительно с разработками немецких обувщиков – удобной колодкой, качественной выделкой кожи и профессиональными секретами. Обувь CAPRICE снабжена воздушной гибкой стелькой, позволяющей ноге «дышать», антишоковым каблуком, разгружающим при ходьбе позвоночник и суставы, особой ортопедической конструкцией, позволяющей стопе занимать удобное положение

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