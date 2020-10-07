Новые коллекции от SOHO Fashion

В начале октября компания SOHO Fashion представила журналистам новые коллекции премиальных casual брендов, дистрибутором которых она является в России.



CLARKS

В 1825 году в графстве Сомерсет на кожевенном заводе своего брата трудился Джеймс Кларк. В процессе обработки овечьих шкур оставалось много неиспользованного сырья, и однажды умельцу приходит гениальная идея: «Тапочки!» К 1842 году продажи обуви составляли уже 1000 пар в месяц. В 1863 году управление бизнесом переходит в руки сына Джеймса, Уильяма. Он открывает фабрики, модернизирует производство и закупает современное оборудование Singer. Уильям принимает решение выпускать обувь, которая будет учитывать анатомию ноги и повторять ее естественные линии. Именно тогда Clarks зарекомендовал себя производителем самой удобной обуви в мире. В начале XX века одним из руководителей компании становится жена Джонса Кларка – Алиса Кларк. Развивая бизнес «в ногу со временем», Алиса предлагает разработать туфли на каблуке. Вскоре купить туфли Clarks мечтала каждая девушка в Великобритании. В 2013 году компания SOHO Fashion подписывает с компанией Clarks контракт с правом эксклюзивной дистрибуции бренда на территории России и Белоруссии, и с сезона AW 2014 началась новейшая история бренда Clarks в России.



GANT

В 1914 году Бернард Гант шил воротнички в Нью-Йорке. Там же работала его будущая супруга Роуз. Она пришивала пуговицы и занималась обметкой петель. Союз двух умельцев быстро дал свои плоды. Ганты приобрели репутацию искусных пошивщиков рубашек.

В первой половине 1980-х компания Pyramid Sports wear из Швеции приобрела лицензию на разработку коллекции и распространение продукции под брендом GANT. Обновленный бренд GANT очень быстро сумел добиться мирового признания. Теперь в его коллекции входили не только рубашки, но и большой выбор мужской, женской и детской обуви, а также аксессуаров. Обувь GANT производится преимущественно на европейских фабриках. Вся линейка продукции изготовлена из тщательно отобранных материалов. Коллекция обуви GANT состоит из двух частей – основной и сезонной. Основная часть – это обувь, которая переходит из сезона в сезон с небольшими доработками, тогда как сезонная часть постоянно пополняется и обновляется.



CAMEL ACTIVE

Бренд CAMEL ACTIVE возник в середине 70-х годов, когда небывалую популярность завоевала захватывающая гонка CAMEL TROPHY. Участников гонки на внедорожниках LAND ROVER ожидали экстремальные испытания в тропиках Южной Америки, в пустыне Гоби, на непроходимых дорогах Сибири. Чтобы справляться с такими испытаниями, для участников была создана специальная экипировка свободного стиля с использованием новейших материалов и технологий. Так появилась одежда под брендом CAMEL ACTIVE.

Сегодня CAMEL ACTIVE – это одежда, обувь и аксессуары для мужчин и женщин, желающих выглядеть стильно как в городской среде, так и во время путешествий. Бренд сочетает в себе превосходную функциональность и безупречное немецкое качество.

Обувь для путешествий и городских будней должна быть надежной и долговечной, поэтому производитель использует только высококачественные материалы и применяет современные технологии при создании коллекций Camel Active. Дизайнеры бренда уделяют особое внимание стилистической целостности коллекции: вся продукция бренда выглядит современно и отлично сочетается с другими вещами стиля casual.

Коллекции Camel Active shoes разделены на три основных стилевых направления: обувь для спортсменов, для любителей туризма, а также для поклонников стиля casual.



TOM TAILOR

Ассортимент товаров под брендом Tom Tailor необычайно широк, но коллекция обуви и аксессуаров занимает в нем значимое место. Ведь целью холдинга Tom Tailor Group является создание модного образа для всех членов семьи по принципу total look, в котором аксессуары играют важную роль.

Родоначальником бизнеса являлась немецкая компания Henke & Co, которая с 1962 года успешно занималась импортом разнообразной текстильной продукции из Индии. А наименование бренда Tom Tailor возникло в 1979 году, когда основатели компании разработали планы по значительному расширению ассортимента продукции. По их задумке название должно было ассоциироваться у покупателей с доступностью и хорошим качеством товаров. Так возникло словосочетание – «Портной Том», что в английской версии звучит как «Tom Tailor».

Сегодня у компании много суббрендов: Tom Tailor Denim, Tom Tailor Kids, Tom Tailor Minis и Tom Tailor Baby. Продукция представлена во франчайзинговых и собственных магазинах холдинга по всему миру. Ассортимент этих линий товаров гармонично дополняется обувью и аксессуарами Tom Tailor. Обувь и аксессуары бренда, также как коллекции одежды, ориентированы на людей, уделяющих внимание модным тенденциям и приобретающих товары с оптимальным соотношением цены и качества. Обувь Tom Tailor хорошо комбинируется с джинсовой одеждой и позволяет сделать кэжуал-образ законченным.



PEPE JEANS LONDON

Бренд Pepe Jeans London появился на свет в 1973 году. Его отцом можно смело назвать Нитина Шаха. Вместе с братьями Аруном и Миланомони Нитин начал производство джинсов в западной части Лондона. Чтобы сократить расходы на логистику, там же, на местном рынке, они стали продавать их. В 1983 году Pepe Jeans London расширяет свое производство за границы Англии и выходит в Ирландию. Через два года фабрики Pepe Jeans London можно было встретить уже в Европе и США. Основное направление деятельности бренда – это, конечно, молодежные джинсы. Но помимо этого линейка продукции представлена модной обувью и аксессуарами. Коллекция обуви Pepe Jeans London прекрасно дополняет джинсы и другую молодежную одежду бренда.

В линейке бренда всегда присутствуют женские модели - ботинки с отворотами, выполненные в мужском стиле, или сапоги из матовой кожи с заклепками. Мужчины также не остаются без внимания. В коллекциях обуви Pepe Jeans London они могут найти для себя много интересных моделей, позволяющих подчеркнуть индивидуальность и чувство стиля.