Новые коллекции TOUS

21 февраля в кондитерской KATUSHA ювелирный бренд TOUS представил новинки 2017 года.

Основным направлением работы TOUS является производство ювелирных изделий. Благодаря успеху, достигнутому в этой области, в конце XX века компания диверсифицировала свою деятельность, чтобы предложить потребителям широкий ассортимент аксессуаров: сумки, парфюмерию, часы, очки и так далее. Ювелирные изделия задают тон и стиль всем остальным линиям продукции, и под строгим надзором арт-руководства компании их характер передается всем другим категориям товаров. Кроме того, каждая модель TOUS воплощает нежность, веселое настроение и молодость духа — основные ценности бренда, — выражая суть души компании.

Компания продает свою продукцию на всех 5 континентах приблизительно в 500 салонах-магазинах. Кроме того, в 2014 году открылсяновый производственный центр TOUS в городе Сабадель (провинция Барселона), что позволяет увеличить производственные мощности в соответствии с растущими потребностями компании. Новые цеха имеют площадь 3700 м² и оборудованы по последнему слову техники.