Новые коллекции UNIQLO

14 декабря на крыше Музея современного искусства «Гараж» прошла презентация коллекции UNIQLO Весна-Лето 2018.

Сложно представить современного человека, в гардеробе которого не нашлось бы пары джинсов. Это предмет первой необходимости и база, на которой можно выстроить любой образ, – деловой, повседневный, спортивный и романтический.

В новой коллекции мужских и женских джинсов каждый найдет модель, соответствующую его стилю и вкусовым предпочтениям: широкая цветовая гамма, состоящая из классических и ультрамодных оттенков синего, разнообразие силуэтов и фактур дают возможность экспериментировать.

Функциональность свитеров и кардиганов из тончайшей мериносовой шерсти не ограничивается только теплом – мягкий, струящийся материал подчеркивает достоинства фигуры, а яркие цвета борются с декабрьской серостью и внушают оптимизм. В красочной палитре как женских, так и мужских моделей появились новые оттенки, поднимающие настроение: бордовый, небесно-голубой, теплый серый, охровый, хвойный зеленый и другие.

Зима в мегаполисе чаще всего представляет собой этюд в серых тонах – не самая живописная картина. Нежные блузки весенних оттенков разбавят монохромную палитру и поднимут настроение. Они позволят вам быть разной: женственной и романтичной, строгой и деловой, по-праздничному нарядной, – но оставаться собой и чувствовать себя комфортно. Блузки гармонично сочетаются с любым низом и могут быть надеты под жакет или теплый кардиган.

Uniqlo — японская розничная сеть повседневной одежды «для всех». Первый бутик Uniqlo был открыт в 1984 году в Хиросиме. Основателем компании является Тадаси Янай. Следующее открытие магазина в 1998 году происходит в Токио. Совсем недавно Кристоф Лемэр стал частью команды японского масс-маркет-бренда Uniqlo. Лемэр назначен креативным директором нового парижского исследовательско-проектного центра Uniqlo R&D и линии Uniqlo U.

На июль 2017 года российская сеть японских магазинов одежды состояла из 19 точек (15 в Москве и четыре в С.-Петербурге). В июле Uniqlo сообщила о выходе в российские регионы