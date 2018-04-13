Новые купе и кабриолет C-Класса

Штутгарт. Спустя лишь несколько недель после мировой премьеры седана и универсала были представлены и двухдверные версии нового С-Класса – купе и кабриолет. Более выразительный дизайн, цифровая приборная панель и подвеска DYNAMIC BODY CONTROL усилили спортивность и удовольствие от вождения. Новые четырёхцилиндровые двигатели, некоторые из которых оснащены 48-вольтной технологией (EQ Boost) и Mercedes-AMG C 43 4MATIC мощностью уже 287кВт (390 л.с.) подчёркивают динамичный характер этих особенно эмоциональных представителей C-Класса. Дилерам купе и кабриолет будут поставляться с июля.
Секрет успеха C-Класса связан с широким рядом моделей, который включает в себя в том числе две спортивные двухдверные версии: купе, представленное в 2015 году, и кабриолет, доступный с лета 2016 года, они в одинаковой мере взывают к сердцу и разуму. Дизайн автомобилей является одной из основных причин их покупки в Европе. Обе модели производятся на заводе Mercedes-Benz в Бремене.
Вскоре после седана и универсала обширные изменения коснулись и двухдверных версий. К ключевым улучшениям относятся:
- Новые четырёхцилиндровые двигатели, некоторые из которых оснащены уникальной в своём сегменте 48-вольтной бортовой сетью (EQ Boost), для ещё большего удовольствия от спортивной езды при высокой экономичности
- Усовершенствование спортивного дизайна, особенно в передней и задней части, новые легкосплавные диски, новые цвета
- Серийно устанавливаемые светодиодные фары головного освещения повышенной мощности в новом дизайне или светодиодные фары MULTIBEAM LED с дальним светом ULTRA RANGE в качестве опции
- Улучшенный интерьер с цифровой приборной панелью (31,2 см/12,3‘‘), более крупный мультимединый дисплей (26см/10,25“),новое многофункциональное рулевое колесо с сенсорными кнопками Touch Control. Большие возможности индивидуализации, например, с помощью новых пористых декоративных элементов
- Атмосфера салона первого класса благодаря светодиодной подсветке салона, которая теперь включает 64 цвета, и функция управления комфортом ENERGIZING для увеличения комфорта и самочувствия
- Дополнительная акустическая система с девятью динамиками мощностью 225 ватт в качестве новой опции, занимающей положение между стандартной акустической системой и акустической системой объёмного звучания Burmester®
- Индивидуально варьирующиеся ощущения за рулём благодаря подвеске DYNAMIC BODY CONTROL с трёхступенчатым регулированием характеристики амортизации и спортивному рулевому управлению с изменяемым передаточным отношением или пневмоподвеске AIR BODY CONTROL
- Прогрессивный уровень безопасности благодаря новейшим вспомогательными системам Mercedes-Benz с функциями S-Класса, оказывающим водителю поддержку в режиме кооперации с ним.
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