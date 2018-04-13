Новые купе и кабриолет C-Класса

Штутгарт. Спустя лишь несколько недель после мировой премьеры седана и универсала были представлены и двухдверные версии нового С-Класса – купе и кабриолет. Более выразительный дизайн, цифровая приборная панель и подвеска DYNAMIC BODY CONTROL усилили спортивность и удовольствие от вождения. Новые четырёхцилиндровые двигатели, некоторые из которых оснащены 48-вольтной технологией (EQ Boost) и Mercedes-AMG C 43 4MATIC мощностью уже 287кВт (390 л.с.) подчёркивают динамичный характер этих особенно эмоциональных представителей C-Класса. Дилерам купе и кабриолет будут поставляться с июля.

Секрет успеха C-Класса связан с широким рядом моделей, который включает в себя в том числе две спортивные двухдверные версии: купе, представленное в 2015 году, и кабриолет, доступный с лета 2016 года, они в одинаковой мере взывают к сердцу и разуму. Дизайн автомобилей является одной из основных причин их покупки в Европе. Обе модели производятся на заводе Mercedes-Benz в Бремене.

Вскоре после седана и универсала обширные изменения коснулись и двухдверных версий. К ключевым улучшениям относятся: