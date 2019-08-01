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Артем Кузелев

Новые марки на Неделе моды в Милане

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  • 01 Августа 201911:18
Сюжеты: Неделя моды в Милане

В официальном расписании итальянских шоу сезона весна-лето 2020 появилось пять новых участников.

Национальная палата итальянской моды, которая выступает в качестве организатора Недели моды в Милане, опубликовала официальное расписание показов. В программе есть заметное пополнение, к Неделе присоединились пять новых марок. Гости смогут увидеть дефиле вернувшегося бренда Hugo Boss, британской марки Peter Pilotto, а также молодых лейблов Simona Marzialli, DROMe и Shuting Qiu. Продлится мероприятие семь дней с 17 по 23 сентября.

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