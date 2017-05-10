Новые модели часов DIESEL

Как и при выборе джинсов, когда речь заходит о том, что носить на запястье, девушка Diesel не хочет быть излишне женственной. Она отдает предпочтение любимым мужским часам. Увеличенным, но удобным, мужским по стилю, но женственным по цвету.

Модели Nuki - это бунтарская самоуверенность, которой нет равных. Хулиганский характер Nuki заметен не сразу, однако стоит опасаться скрытой провокационности. В основе этой модели лежит культовый элемент дизайна Diesel — пирамида. Граненые ушки и пирамидчатый боковой рельеф корпуса сразу же выдают фирменный стиль бренда.