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Новые модели часов DIESEL

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  • 10 Мая 201712:54
Сюжеты: Diesel, Часы

Как и при выборе джинсов, когда речь заходит о том, что носить на запястье, девушка Diesel не хочет быть излишне  женственной. Она отдает предпочтение любимым мужским часам.  Увеличенным, но удобным, мужским по стилю, но женственным по цвету.

Модели Nuki - это бунтарская самоуверенность, которой нет равных.  Хулиганский характер Nuki заметен не сразу, однако стоит опасаться скрытой провокационности. В основе этой модели лежит культовый элемент дизайна  Diesel — пирамида. Граненые ушки и пирамидчатый  боковой рельеф корпуса сразу же выдают фирменный  стиль бренда. 

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