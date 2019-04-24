Новые модели часов Fossil

Fossil — американский бренд женских и мужских наручных часов. Все модели бренда выделяются оригинальностью, урбанистическим стилем и высоким качеством.

В этом сезоне Fossil представляет серию «мини»-новинок своих бестселлеров Carlie и Tailor.

Модель Tailor - воплощение минималистского дизайна на максимально изысканном уровне. Каждая модель — это истинная женственность, исполненная в классическом стальном варианте и дополненная привлекательным спирографическим циферблатом. Такие часы станут безусловна правильным акцентом в вашем образе и обеспечат положительную оценку со стороны модных критиков.

Carlie – самая востребованная женская модель часов, которая сочетает в себе благородные материалы и элегантный дизайн. Модель отличают перламутровый циферблат с римскими цифрами, механизм с тремя стрелками и браслет из нержавеющей стали. Вы смело можете назвать Carlie самым гламурным аксессуаром сезона.