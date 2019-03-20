Новые мужские коллекции в сети магазинов и универмагов ХЦ

В мужских коллекциях Весна-Лето 2019, представленных в Торговом Доме «Холдинг-Центр», отражены все главные тенденции сезона: небрежный smart casual, ультрамодный микс из спортивных трендов и респектабельная классика.

Мужской гардероб продолжает эволюционировать в сторону большей легкости и непринужденности. Например, строгие пиджаки сейчас актуально сочетать с футболками-поло, джинсами, укороченными брюками чинос. Одной из самых модных вещей на весну можно считать ветровку или анорак с капюшоном. Шорты-карго — еще один хит сезона. Цвет хаки, множество накладных карманов, заклепки и шнуровка приветствуются! Самое смелое сочетание — шорты-карго с классической рубашкой или с кардиганом из плотной ткани в стиле casual.

Цветовая гамма в коллекциях Весна-Лето 2019 разнообразит мужской гардероб жизнерадостными пастельными оттенками. На ряду с традиционными: светло-синим, серым, коричневым, черным и темно-зеленым, в моде спокойный коралловый и приглушенный оранжевый.

В сети ХЦ представлены мужские коллекции известных европейских марок: от демократичных, до премиум класса - Boss, Hugo, Pezzo, Monte Carlo, Kitaro, Lerros, Bugatti, Calamar, New in Town, Hattric, Olymp и другие.

Торговый Дом «Холдинг-Центр» — это московская сеть универмагов и магазинов с более чем 25-летним опытом в fashion-индустрии. Флагманский Универмаг — ХЦ «Лейпциг». Концепция Универмагов ХЦ — это создание модного пространства, которое кроме премиального шопинга дает возможность провести время с интересом и пользой. Для этого в Универмагах проводятся выставки, творческие встречи и мастер-классы. Официальный сайт — hcmoda.ru, Instagram - @hc_moda.