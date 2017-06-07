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Весна-лето 2017 (184)
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Новые образы для женской коллекции Eleventy Весна/Лето 2017

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  • 07 Июня 201713:06
Сюжеты: Весна-лето 2017

Джоггеры из новой коллекции, выполненные из легкой шерсти и комбинированной пряжи кадди, сделают ваш досуг особенным. А трикотаж из чистого шелка, полученный благодаря 18 калибру вязальной машины, стал более воздушным, тем самым еще более ценным. Также в коллекции представлены жакеты из тянущейся шерсти и джерси с микро-принтами.

Новая эксклюзивная обработка кожи и замши делает их более легкими, благодаря чему актуальные модели жакетов и платьев с необработанными краями стали женственнее и привлекательнее.

Платья и рубашки из легкого шелка в этом сезоне были дополнены принтами граффити. Новый ассортимент свитшотов с изящными формами и воздушными элементами от кутюр ориентирован на городских и утонченных девушек.

Вставки из окрашенного льна применяются не только в трикотажных изделиях и платьях, но и в рубашках для создания натуральных оттенков. Брюки, рубашки, платья, пиджаки и жилеты из денима весенне-летней коллекции 2017 подчеркивают неотъемлемую простоту в образе девушки.

Аксессуары

Кроссовки, шарфы, головные уборы, сумки и ремни помогают завершить образ.

Цвета

В сезоне Весна/Лето2017 натуральные цвета, такие как песочный и коричневый, заменяют черный. А белый и серый в сочетании с пепельно-розовым и лиловым демонстрируют умеренную элегантность.

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