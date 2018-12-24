Новые обвинения в адрес Брюса Вебера

Знаменитого фотографа обвинили в сексуальных домогательствах еще пятеро манекенщиков.



Как оказалось харассмент-скандал вокруг Брюса Вебера не утих. Недавно еще пятеро парней-моделей подали иск в федеральный суд Нью-Йорка: истцы назвали фотографа «серийным сексуальным хищником», а также рассказали, что Вебер совершал нежелательные прикосновения и намекал на помощь в карьере, если юноши согласятся на секс. Адвокаты потерпевших отмечают, что последний факт (если будет доказан) переводит иск в категорию «Вовлечение в секс-работу». Сам Брюс Вебер по-прежнему отрицает обвинения.