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Артем Кузелев

Новые обвинения в адрес Брюса Вебера

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  • 24 Декабря 201818:26

Знаменитого фотографа обвинили в сексуальных домогательствах еще пятеро манекенщиков.


Как оказалось харассмент-скандал вокруг Брюса Вебера не утих. Недавно еще пятеро парней-моделей подали иск в федеральный суд Нью-Йорка: истцы назвали фотографа «серийным сексуальным хищником», а также рассказали, что Вебер совершал нежелательные прикосновения и намекал на помощь в карьере, если юноши согласятся на секс. Адвокаты потерпевших отмечают, что последний факт (если будет доказан) переводит иск в категорию «Вовлечение в секс-работу». Сам Брюс Вебер по-прежнему отрицает обвинения.

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