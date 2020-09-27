Новые поступления в магазины St-James

Мир меняется со все возрастающей скоростью, и мы меняемся вместе с ним.Наша жизнь балансирует между традицией и прогрессом, между обычным и исключительным.

«Коллекция Осень-Зима» от Belvest - поиск гармонии среди контрастов,

современная интерпретация элегантности, стилистически подчеркивающая индивидуальность каждого клиента.

Коллекция доступна в магазинах St-James​