Новые поступления в магазины St-James

Мир меняется со все возрастающей скоростью, и мы меняемся вместе с ним.Наша жизнь балансирует между традицией и прогрессом, между обычным и исключительным.
«Коллекция Осень-Зима» от Belvest - поиск гармонии среди контрастов,
современная интерпретация элегантности, стилистически подчеркивающая индивидуальность каждого клиента.
Коллекция доступна в магазинах St-James
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