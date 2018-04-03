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Артем Кузелев

Новые приключения сумки Frakta

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  • 03 Апреля 201818:06

Марка IKEA представила новую инкарнацию своей знаменитой хозяйственной сумки.

Синяя хозяйственная сумка Frakta от IKEA известна на весь мир. Периодически аксессуар становится источником вдохновения для дизайнеров и обретает новые формы. На этот раз Frakta превратилась в сумку-чехол для ноутбука iFrakta и посвящена интернет-магазину Ikea.ru. Как заявляют создатели модели, аксессуар не требует техобслуживания и имеет неограниченный срок годности.

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