Новые расцветки New Balance 574 в STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились четыре необычные расцветки New Balance 574. Классические низкие кроссовки для девушек, разработанные брендом в 1988 году, приобрели перламутровый оттенок. 574 считается одним из самых популярных и узнаваемых ретро-беговых силуэтов New Balance, и уже много лет выпускается в каждой сезонной коллекции бренда.

В этом издании модель выполнена из эко-кожи в нескольких расцветках с добавлением глиттера. Подошва, изготовленная с использованием технологии Encap, обеспечивает надежную устойчивость и гарантирует отличную амортизацию.

Кроссовки New Balance 574 можно приобрести онлайн, или примерить в одном из магазинов сети STREET BEAT. Размеры 5,5 - 9,5 US, стоимость 10 990 рублей.