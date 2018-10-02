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Новые расцветки New Balance 574 в STREET BEAT

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  • 02 Октября 201810:37
Сюжеты: STREET BEAT, New Balance

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились четыре необычные расцветки New Balance 574. Классические низкие кроссовки для девушек, разработанные брендом в 1988 году, приобрели перламутровый оттенок. 574 считается одним из самых популярных и узнаваемых ретро-беговых силуэтов New Balance, и уже много лет выпускается в каждой сезонной коллекции бренда.

В этом издании модель выполнена из эко-кожи в нескольких расцветках с добавлением глиттера. Подошва, изготовленная с использованием технологии Encap, обеспечивает надежную устойчивость и гарантирует отличную амортизацию.

Кроссовки New Balance 574 можно приобрести онлайн, или примерить в одном из магазинов сети STREET BEAT. Размеры 5,5 - 9,5 US, стоимость 10 990 рублей.

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