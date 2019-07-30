Новые участники Недели моды в Париже. Весна, 2020

Организаторы предстоящих показов рассказали о восьми марках, дебютирующих в сентябре на парижском подиуме.

В официальном расписании парижской Недели моды сезона весна-лето 2020 появились обновления. Девять дней показов стартуют во французской столице 21 сентября и обещают много интересного. Главным событием сезона, безусловно, станет показ первой коллекции Гийома Анри для возрожденного дома Patou.

Однако сюрпризы на этом не заканчиваются. Организаторы анонсировали дефиле новых марок-участниц: японского бренда Mame Kurogouchi и парижского Kimhekim. Также в Париже дебютирует бренд, попавший в финал конкурса ANDAM, – Kwaidan Editions. Также среди новичков дизайнерский дуэт Coperni, молодой модельер Николя Лекур Мансьон и нью-йоркский гость Кэльвин Луо.