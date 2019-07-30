Вход
ADV



Интересно
Неделя моды в Париже (1068)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новые участники Недели моды в Париже. Весна, 2020

  • 56
  • 0
  • 30 Июля 201917:20
Сюжеты: Неделя моды в Париже

Организаторы предстоящих показов рассказали о восьми марках, дебютирующих в сентябре на парижском подиуме.

В официальном расписании парижской Недели моды сезона весна-лето 2020 появились обновления. Девять дней показов стартуют во французской столице 21 сентября и обещают много интересного. Главным событием сезона, безусловно, станет показ первой коллекции Гийома Анри для возрожденного дома Patou.

Однако сюрпризы на этом не заканчиваются. Организаторы анонсировали дефиле новых марок-участниц: японского бренда Mame Kurogouchi и парижского Kimhekim. Также в Париже дебютирует бренд, попавший в финал конкурса ANDAM, – Kwaidan Editions. Также среди новичков дизайнерский дуэт Coperni, молодой модельер Николя Лекур Мансьон и нью-йоркский гость Кэльвин Луо.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru