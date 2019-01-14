Новые участники Недели моды в Париже

В официальном расписании грядущей Недели произошли заметные изменения.

Показы парижской Недели моды сезона осень-зима 2019/20 пройдут с 25 февраля по 5 марта. Организаторы мероприятия отмечают, что гостей ждет много интересного. Например, официальное расписание пополнилось двумя шоу: марки Lacoste и ее нового креативного директора Луизы Троттер, лондонского бренда Rokh, который в прошлом году получил второе место премии LVMH Prize, а также в Париже пройдет презентация новой коллекции японцев Cyclas.