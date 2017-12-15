Новые участники Недели мужской моды в Париже

Официальное расписание мужской Недели моды в Париже пополнилось несколькими новыми именами.

Париж продолжает привлекать внимание менеджеров модных марок. Даже расставшись с местной Неделей моды, многие дизайнеры предпочитают вернуться на парижский подиум. Так о своем возвращении в Париж сообщил бренд Демны Гвасалия vetements, которая покажет новую коллекцию на Неделе моды. Также о возвращении в Столицу моды объявили британцы из Dunhill London.

Специальными гостями парижской Недели мужской моды также станут Acne Studios и Off-White.

Абсолютными новичками станут берлинский бренд GmbH, французская марка Niuku, испанцы Palomo Spain, лейбл Editions MR и японцы Undercover. Также внимание гостей Недели могут привлечь американцы Ambush, лос-анджелесский бренд Amiri, немцы Sadak, авангардисты Myar, Number Nine и Takahiromiyashita The Soloist.