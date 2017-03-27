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Зыбенок Ольга

Новые весенние коллекции Crockid в "Афимолл Сити"

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  • 27 Марта 201714:38

Crockid - крупный российский бренд  детской одежды. Концепция Crockid  - создание стильной одежды для детей, в которой сбалансированы модные тенденции, цена и высочайшее качество. Коллекции Crockid представлены оригинальными моделями повседневной и нарядной одежды для трех возрастных категорий – новорожденные, детский сад и младшая школа.

Широкий ассортимент Crockid (свыше 2000 артикулов в «АФИМОЛЛе») позволит легко подобрать красивую удобную одежду для ребенка на любой случай жизни - от ползунков и распашонок для новорожденных до технологичной верхней одежды для прогулок и активных игр на улице в любое время года. Продукция в магазинах Crockid доступна покупателям с любым бюджетом – торговая марка оперирует в среднем ценовом сегменте.   

Собственное производство, включающее дизайнерское и конструкторское бюро, позволяет гарантировать высокое качество продукции и предлагать покупателю самые актуальные модели, отвечающие последним модным тенденциям.

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