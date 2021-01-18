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Артем Кузелев

Новым дизайнером Jean Paul Gaultier станет Гленн Мартен

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  • 18 Января 202119:56
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

Бельгийский дизайнер, создающий коллекции для марок Diesel и Y/Project, станет новым приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier. В парижском доме сообщили, что в данный момент с Гленном Мартеном ведутся переговоры.

Напомним, что весной прошлого года Жан-Поль Готье сообщил, что кутюрные коллекции его дома теперь будут выпускаться при сотрудничестве с приглашенными дизайнерами. Модельеры смогут по-своему интерпретировать стиль и архивы марки. Первым приглашенным дизайнером стала основательница бренда Sacai Читосе Абе. Презентация ее коллекции пройдет в июле 2021 года.

 
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