Новым лицом Ermenegildo Zegna назван Роберт де Ниро

Голливудский актер стал главным героем новой рекламной кампании мужской линии итальянского дома моды.
Итальянский дом моды опубликовал снимки осенне-зимней коллекции мужской линии. Как оказалось, на этот раз марку представляет 73-летний актер и режиссер, обладатель премии «Оскар» Роберт де Ниро. Компанию мэтру кино составил более молодой коллега – актер Маккол Ломбарди, запомнившийся публики по картине «Американский милашка». Автором рекламной фотосессии стал Франческо Карроззини.
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