Вход
ADV
Интересно
Zegna (27)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новым лицом Ermenegildo Zegna назван Роберт де Ниро

  • 248
  • 0
  • 29 Августа 201712:16
Сюжеты: Zegna, Рекламные кампании

Голливудский актер стал главным героем новой рекламной кампании мужской линии итальянского дома моды.

1 / 7
  • Ermenegildo Zegna. Осень-зима, 2017/18

Итальянский дом моды опубликовал снимки осенне-зимней коллекции мужской линии. Как оказалось, на этот раз марку представляет 73-летний актер и режиссер, обладатель премии «Оскар» Роберт де Ниро. Компанию мэтру кино составил более молодой коллега – актер Маккол Ломбарди, запомнившийся публики по картине «Американский милашка». Автором рекламной фотосессии стал Франческо Карроззини.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru