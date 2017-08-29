Новым лицом Ermenegildo Zegna назван Роберт де Ниро

Голливудский актер стал главным героем новой рекламной кампании мужской линии итальянского дома моды.

1 / 7 Ermenegildo Zegna. Осень-зима, 2017/18













Итальянский дом моды опубликовал снимки осенне-зимней коллекции мужской линии. Как оказалось, на этот раз марку представляет 73-летний актер и режиссер, обладатель премии «Оскар» Роберт де Ниро. Компанию мэтру кино составил более молодой коллега – актер Маккол Ломбарди, запомнившийся публики по картине «Американский милашка». Автором рекламной фотосессии стал Франческо Карроззини.