Новый аромат от Тома Форда скоро в продаже

Американский дизайнер анонсировал выход нового парфюма, получившего звучное название Fucking Fabulous.

Уже в этот четверг на официальном сайте и в бутиках Tom Ford стартуют продажи нового аромата Fucking Fabulous. Официальная презентация парфюма пройдет в этом месяце на Неделе моды в Нью-Йорке во время показа весенне-летней коллекции Тома Форда. Сам дизайнер рассказал, что в новом букете сочетаются горький миндаль, ирис, мускатный шалфей, кожа, кашмеран и бобы тонка. Предварительная цена флакона 50 мл – 310 долларов.