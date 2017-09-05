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Артем Кузелев

Новый аромат от Тома Форда скоро в продаже

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  • 05 Сентября 201716:05
Сюжеты: Tom Ford, Косметика и парфюмерия

Американский дизайнер анонсировал выход нового парфюма, получившего звучное название Fucking Fabulous.

Уже в этот четверг на официальном сайте и в бутиках Tom Ford стартуют продажи нового аромата Fucking Fabulous. Официальная презентация парфюма пройдет в этом месяце на Неделе моды в Нью-Йорке во время показа весенне-летней коллекции Тома Форда. Сам дизайнер рассказал, что в новом букете сочетаются горький миндаль, ирис, мускатный шалфей, кожа, кашмеран и бобы тонка. Предварительная цена флакона 50 мл – 310 долларов. 

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