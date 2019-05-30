Новый бренд спортивной обуви PULSE – для активных людей, которые всегда в движении!

Говорящее и динамичное название PULSE отражает основную концепцию и идеологию марки – это обувь для активных людей, которые всегда в движении!

Перед производителями бренда стояла непростая задача – отразить свободу современного урбанистического общества, вечно молодого, не знающего гендерных различий и социального статуса, в обуви, которую может позволить себе каждый. Результатом решения этой задачи стало появление на российском рынке нового бренда PULSE.

Слиться с безграничной энергией города, включить «свою» музыку, приехать на работу на скейте, выиграть танцевальный баттл или добиться любой самой смелой цели — в обуви PULSE можно быть самим собой.

Помимо оригинального дизайна, разработчики моделей уделили особое внимание использованию новейших технологий. Среди них, в первую очередь, стелька с эффектом памяти memory foam, которая присутствует практически во всех моделях, амортизирующая подошва и дышащий верх, которые как нельзя лучше подходят для летнего мегаполиса.

Сегодня в коллекции молодого бренда уже насчитывается около 40 моделей - от традиционного спорта до авангардизма современной уличной моды.

Приятной составляющей бренда PULSE является его стоимость. Создатели марки отказались от привлечения медийных личностей и активной рекламы в пользу честной цены. В дополнение к этому все разработки моделей ведутся на территории России, что позволяет «не переплачивать за бренд». Никогда еще обувь в духе street style не была такой удобной, красивой и одновременно – доступной. В настоящий момент торговая марка PULSE представлена практически во всех мультибрендовых магазинах Zenden по всей стране.