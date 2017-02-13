Вход
ADV
Интересно
Сумки (1176)
Все сюжеты
life in style

Новый бренд сумок и аксессуаров - MAISONQUE

  • 151
  • 0
  • 13 Февраля 201723:54
Сюжеты: Сумки

Название бренда MAISONQUE – это своеобразный лингвистический ребус из слов Maison (фр. «Дом») и Unique, отсылающий к традиции французских Домов Моды (Maison – фр. «Дом») и, одновременно, говорящий об уникальности дизайнерских идей, воплощенных в продукции бренда.

Продолжением этой игры слов стал логотип бренда в виде латинского символа Q, отражающим ценности марки:

  • Quality – бескомпромиссное качество и бесконечное стремление к совершенству в мельчайших деталях,
  • iQ – безупречный, интеллигентный классический стиль, умный дизайн, симбиоз продуманности деталей, функциональности и практичности;
  • uniQue –аристократическая сдержанность, элегантность и рафинированный стиль бренда;
  • Quintessence – тонкое отражение сущности современной жительницы мегаполиса через ее аксессуары.

  • Первая коллекция MAISONQUE выстроена таким образом, чтобы каждая клиентка бренда могла подобрать сумку, полностью отвечающую ее запросам, и состоит из порядка 60 ключевых моделей для любого случая – от миниатюрных клатчей до вместительных рюкзаков. В пару к каждой крупной сумке прилагается компактная кожаная визитница того же оттенка, - MAISONQUE стал первым брендом, уделяющим такое внимание деталям и имиджу своих клиентов. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru