Новый бренд сумок и аксессуаров - MAISONQUE

Название бренда MAISONQUE – это своеобразный лингвистический ребус из слов Maison (фр. «Дом») и Unique, отсылающий к традиции французских Домов Моды (Maison – фр. «Дом») и, одновременно, говорящий об уникальности дизайнерских идей, воплощенных в продукции бренда.

Продолжением этой игры слов стал логотип бренда в виде латинского символа Q, отражающим ценности марки: