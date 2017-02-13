Новый бренд сумок и аксессуаров - MAISONQUE

Название бренда MAISONQUE – это своеобразный лингвистический ребус из слов Maison (фр. «Дом») и Unique, отсылающий к традиции французских Домов Моды (Maison – фр. «Дом») и, одновременно, говорящий об уникальности дизайнерских идей, воплощенных в продукции бренда.
Продолжением этой игры слов стал логотип бренда в виде латинского символа Q, отражающим ценности марки:
- Quality – бескомпромиссное качество и бесконечное стремление к совершенству в мельчайших деталях,
- iQ – безупречный, интеллигентный классический стиль, умный дизайн, симбиоз продуманности деталей, функциональности и практичности;
- uniQue –аристократическая сдержанность, элегантность и рафинированный стиль бренда;
- Quintessence – тонкое отражение сущности современной жительницы мегаполиса через ее аксессуары.
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Первая коллекция MAISONQUE выстроена таким образом, чтобы каждая клиентка бренда могла подобрать сумку, полностью отвечающую ее запросам, и состоит из порядка 60 ключевых моделей для любого случая – от миниатюрных клатчей до вместительных рюкзаков. В пару к каждой крупной сумке прилагается компактная кожаная визитница того же оттенка, - MAISONQUE стал первым брендом, уделяющим такое внимание деталям и имиджу своих клиентов.
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