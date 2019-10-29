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Новый бренд в STREET BEAT KIDS: UGG

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  • 29 Октября 201920:05
Сюжеты: STREET BEAT, UGG Australia

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS  появился новый австралийский бренд UGG.

 

UGG - австралийский бренд, созданный серфингистом. Изначально знаменитые сапожки задумывались для согревания ног после серфинга в океане. Уютные и удобные, они постепенно перекочевали в повседневный гардероб и покорили мир. Обувь UGG выполнена из натуральных материалов, отлично сохраняет тепло и защищает от ветра.

В STREET BETA KIDS представлены детские ботинки спортивного силуэта и высокие сапоги. Стоимость моделей от 5 990 до 10 500 рублей. Обувь доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

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