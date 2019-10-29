Новый бренд в STREET BEAT KIDS: UGG

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появился новый австралийский бренд UGG.

UGG - австралийский бренд, созданный серфингистом. Изначально знаменитые сапожки задумывались для согревания ног после серфинга в океане. Уютные и удобные, они постепенно перекочевали в повседневный гардероб и покорили мир. Обувь UGG выполнена из натуральных материалов, отлично сохраняет тепло и защищает от ветра.

В STREET BETA KIDS представлены детские ботинки спортивного силуэта и высокие сапоги. Стоимость моделей от 5 990 до 10 500 рублей. Обувь доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге.