Новый бренд в STREET BEAT: Native

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась актуальная для осени новинка – экологически чистые ботинки Native.

В преддверии зимы в STREET BEAT появились ботинки канадской компании Native, которые полностью изготавливаются из экологичных материалов. Верх и подошва каждой пары отлита из резины EVA, которая абсолютно неприхотлива в уходе и долго сохраняет свой первозданный вид. Внутри используется неопреновый сапожок, фиксирующий стопу и сохраняющий тепло даже при небольшом минусе на термометре. У обуви Native усиленная D-образная шнуровка, перекочевавшая из треккинговых и походных ботинок, а также рельефная подошва, которая не будет скользить во время первых заморозков. Ботинки Native – отличное решение для непредсказуемых погодных условий середины осени, благодаря сочетанию преимуществ резиновой обуви и трекинговых ботинок.

Ботинки Native уже доступны в магазинах STREET BEAT в пяти цветах, в женских и мужских размерах по цене 8 490 за пару.