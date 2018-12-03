Новый документальный фильм о Chanel

Компания Netflix объявила о работе над документальным фильмом об одном из кутюрных показов парижского дома моды.

Новый сериал стримингового сервиса Netflix состоит из семи серий, каждая из которых будет посвящена неделе из жизни великого человека, трудящегося над большим проектом. Одна из серий проекта расскажет о подготовке Карлом Лагерфельдом и командой ателье дома кутюрного показа Chanel сезона весна-лето 2018. Релиз эпизода состоится 21 декабря.