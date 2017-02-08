Вход
ADV
Интересно
Dior (335)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новый документальный фильм о Dior

  • 31
  • 0
  • 08 Февраля 201710:38
Сюжеты: Dior

На этой неделе канал More 4 покажет новый документальный фильм о легендарном доме моды.

У картины 2015 года «Dior и я», рассказывающей о создании для дома дебютной коллекции Рафа Симонса, появилось продолжение. По крайней мере, так новый фильм позиционируют продюсеры. Документальная лента, получившая название Inside Dior, делится на две серии. В первой речь пойдет о подготовке к празднованию 70-летия дома моды, а вторая расскажет о работе Мари Грации Кьюри над первой коллекцией в статусе креативного директора марки Dior. Премьера картины состоится на британском телеканале More 4 в четверг 9 февраля.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru