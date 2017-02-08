Новый документальный фильм о Dior

На этой неделе канал More 4 покажет новый документальный фильм о легендарном доме моды.

У картины 2015 года «Dior и я», рассказывающей о создании для дома дебютной коллекции Рафа Симонса, появилось продолжение. По крайней мере, так новый фильм позиционируют продюсеры. Документальная лента, получившая название Inside Dior, делится на две серии. В первой речь пойдет о подготовке к празднованию 70-летия дома моды, а вторая расскажет о работе Мари Грации Кьюри над первой коллекцией в статусе креативного директора марки Dior. Премьера картины состоится на британском телеканале More 4 в четверг 9 февраля.