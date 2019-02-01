Новый экопроект французской столицы

Французская федерация высокой моды и люксовый конгломерат LVMH поддержали инициативу Paris Good Fashion.

Власти Парижа запустили экопроект Paris Good Fashion, который призван стимулировать знаковых игроков модной индустрии к устойчивому развитию. Инициатива нашла поддержку у руководства холдинга LVMH, Фонда Эллен Макартур и Французской федерации высокой моды. Куратор проекта, бывшая фэшн-журналистка Изабель Лефорт отметила: «Paris Good Fashion – это открытое сообщество, объединяющее профессионалов индустрии моды, бренды, предпринимателей, дизайнеров и экспертов, которые будут работать вместе и составят план действий, способный сделать Париж столицей экологичной моды». Итоги начинания будут подведены в 2024 году, к началу Олимпийских игр в Париже.