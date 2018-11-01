Новый энергетический напиток на российском рынке от Кости Цзю

31 октября в «Азбуке вкуса Лотте Плаза» Константин Цзю представил принципиально новый энергетический напиток GLADIO ENERGY DRINK.

Мероприятие, которое, в том числе, почтили своим присутствием Екатерина Стриженова, Эвелина Бледанс, Мария Кожевникова, Дмитрий Дибров, Анастасия Стоцкая, Анжелика Агурбаш, Константин Андрикопулос, Анастасия Спиридонова, получилось настолько тёплым и неформальным, что его скорее можно было сравнить с дружескими посиделками. Основной тон задавал, конечно же, легендарный Костя Цзю, за регламент отвечал ведущий Антон Зорькин.

В программе вечера гостям предлагалось приобщиться к шедеврам гастрономии, причём не только в качестве дегустаторов, но и в качестве зрителей великолепного кулинарного шоу! Под руководством шеф-повара охотничьего ресторана CacciatoreВиталия Тихоноваи при помощи погружного блендера Braun звёзды, среди которых были: Екатерина Макарова, Анфиса Чехова, Надежда Ангарская, Алексей Лемар и Даниил Федоров приготовили два вида тартара из мяса и рыбы, хумус, краба с домашним соусом песто и конину со смородиновым соусом.

Но «гвоздём программы» был новый энергетический напиток. GLADIO ENERGY DRINK – напиток с характером. Его девиз – особый, ни на что не похожий, вкус и только натуральные ингредиенты. Никакой химии! Никакого копирования и подражания! И это гарантирует лично Костя Цзюи его «Академия спорта». В состав GLADIO ENERGY DRINK входит натуральный сахарный сироп (необходимая организму глюкоза), кофеин, апельсиновый сок, микс витаминов, имбирь и перец. Рецептура рассчитана, основываясь на научных исследованиях. Гости продегустировали новый энергетик, и он не оставил равнодушным никого, в том числе представителей СМИ и популярных блогеров.

Завершился вечер раздачей автографов от прославленного боксёра – он подписал боксёрские перчатки от «Академии спорта Кости Цзю» для своих друзей и коллег.

Презентация прошла при поддержке партнёров:отеля Radisson Zavidovo, сети фитнес-клубов X-Fit, Центрального института дерматокосметологии, пластической хирургии и стоматологии ЦИДК, косметического бренда Académie, салона красоты Bianco Nero, косметики Vivienne Sabo, компании Sennheiser, компании Lazurit,ресторана Assunta Madre Moscow, бренда Bluetooth Orangebox.toys (мультяшные колонки), компании Окна Века, бренда Mojo cacao (натуральный шоколад ручной работы).

Организация и PR-обеспечение проекта – агентство «Мята».

В качестве информационных партнёров мероприятия выступили: интернет-газета «Дни.ру», журнал DESSERTREPORT, интернет-портал о гастрономии KitchenMag, он-лайн журнал о здоровом образе жизни и достижениях The-Challenger.ru, телеканал Lis Channel.