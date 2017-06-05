Новый флагман автомобилестроения в Северной столице

1 июня 2017 г. ознаменовалось ярким событием в автомобильной жизни страны – легендарная марка из Штутгарта представила на российском рынке свои роскошные новинки: пионера инноваций и воплощение стиля и комфорта Mercedes-Benz S-Класса и эталон эксклюзивности и роскоши Mercedes-Maybach S-Класса.

Презентация состоялась в самом центре Северной столицы, в историческом здании Манежа кадетского корпуса во время проведения крупнейшего события экономической жизни страны – Петербургского международного экономического форума.

Автомобили были представлены гостям мероприятия в рамках уникального шоу Status Mirrors с использованием кинетического света и зеркальных экранов, подчеркнувших технологичность, инновации и эксклюзивность новинок.

Самым ярким событием вечера не только этого вечера, но и всего Форума, стало выступление Данилы Козловского, который поразил собравшихся не только знаниями о представлненных новинках бренда, но и прекрасным исполнением джазовых хитов Фрэнка Синатры, Дина Мартина и Тонни Беннетта. В продолжении программы гости услышали молодую джазовую певицу Анну Кова. Впечатление от выступлений только усилило восторг присутствующих от знакомства с новыми автомобилями.

Новый S-Класс выводит автомобилестроение на новую высоту, задавая еще более высокие стандарты удобства и комфорта. Делая еще один шаг в сторону автономного вождения, он воплощает в себе самые передовые технологии и концепцию роскошной мобильности. Mercedes-Benz превращает на его примере современные технологии в произведение искусства.

Mercedes-Maybach S-Класса доводит до совершенства идею максимального комфорта, отражая в своем облике философию роскошной эксклюзивности и чувственной простоты. Он одновременно темпераментен и хладнокровен, аппелируя к чувствам и к разуму.

Российская публика с нетерпением ждала оба автомобиля, поскольку в представительском сегменте S-Класс является постоянным и абсолютным лидером.