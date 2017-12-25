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Артем Кузелев

Новый формат показа от Вивьен Вествуд

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  • 25 Декабря 201717:49
Сюжеты: Vivienne Westwood, Неделя моды в Лондоне

Британский дизайнер сообщила, что решила заменить традиционный модный показ цифровой презентацией.

Новость сообщило издание WWD. По сведениям журналистов, британский дом Vivienne Westwood намерен отказаться от традиционного формата показа на Неделе моды в Лондоне. Вивьен Вествуд объединит мужскую и женскую коллекции сезона осень-зима 2018/19 и покажет в коротком фильме и серии снимков. Материалы будут разосланы журналистам и байерам по электронной почте 8 января, когда в столице Великобритании будет идти Неделя мужской моды.

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