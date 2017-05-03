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Артем Кузелев

Новый гаджет от Amazon оценит ваш образ

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  • 03 Мая 201709:36

Компания Amazon анонсировала выход нового устройства, которое вынесет модный приговор вашему чувству вкуса.

Новый гаджет получил название Echo Look и представляет собой 5-мегапиксельную камеру со встроенным голосовым помощником Alexa. Устройство, как и более ранние модели, будет рассказывать о погоде, курсах валют и отвечать на другие запросы. Однако главной его фишкой станет способность оценить выбранный наряд. Обойдется новый модный помощник 200 долларов, но пока что пробрести его можно лишь в США. Когда гаджет появится на мировом рынке, пока что неизвестно.

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