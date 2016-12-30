Новый год в Merlis Atelier

28 декабря в бутике Merlis Atelier в Торговая Галерея «Модный Сезон» прошла предновогодняя вечеринка с друзьями и поклонниками бренда Vadim Merlis.

Вадим Мерлис, дизайнер бренда, лично встречал гостей и поздравлял с наступающим Новым Годом. Уютная атмосфера, радостное общение, красивые девушки, примеряющие наряды - все это создало теплый праздник и оставило только положительные эмоции.

За тринадцать лет работы в модной индустрии Вадим прошел путь от продавца-консультанта до создателя собственной марки одежды. Vadim Merlis сейчас – это сеть бутиков Merlis Atelier и постоянный участник недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Основой бренда Vadim Merlis является трогательный образ в стиле ретро-романтик. Классика нежного романтизма вечно юна. Небрежная грация заключена в силуэтных линиях и тканях. За видимой простотой кроется тонкость чувств и изящество форм. Отличительной чертой бренда является использование только натуральных тканей. Благодаря уникальному крою, изделия великолепно садятся на любой тип фигуры. Звездные клиенты выбирают бренд за актуальность фасонов, которые уместны и как повседневный вариант, и как наряды на светские мероприятия.

За игристое настроение на празднике красоты отвечала «Золотая Балка» - один из старейших отечественных заводов по производству игристых вин. Уникальный крымский терруар, собственный виноград и многовековые традиции виноделия в каждом бокале. А сладкой составляющей вечера стала компания «French Kiss» - производитель конфет ручной работы из шоколада премиум класса. Шоколатье бренда работают по старинным и классическим французским, а также авторским рецептам, используя исключительно натуральные ингредиенты.

В зимний период очень важно помнить о своем здоровье, поэтому партнерами вечера стала компания «IMEDEEN. ManAgeMent», которые приготовили подарки для мужчин. Это единственный в мире бренд нутрикосметики, созданный специально для мужчин. Он адресован всем, кто не любит пользоваться типично женскими уходовыми средствами, но хочет сохранить кожу увлажненной и подтянутой и уменьшить внешние признаки старения. Имедин: красота кожи начинается изнутри!

Витаминные комплексы Мульти-табс – важный элемент здорового образа жизни, поэтому они презентовали витаминно-минеральные комплексы для всей семьи. Младенчество и детство, юношество, зрелость, и даже беременность, – на всех жизненных этапах человек испытывает разные потребности в полезных веществах, которые помогают удовлетворять разные комплексы линейки Мульти-табс.

А подарочные сертификаты от клиники эстетической медицины «Мед Эстет», сети салонов «Академия красоты» и имидж-студии КРАSОТA позволят нашим гостям провести приятные минуты наедине с собой, получив качественные услуги по уходу от лидеров косметологического и парикмахерского рынка России.

На мероприятии присутствовали: Поля Полякова, Серафима Низовская, Ольга Медынич, Игорь Калмыков, Анастасия Денисова, Лоя, Тутта Ларсен, Гога Никабадзе, Жанна Эппле, Константин Андрикопулос, Анжелика Фролова, Маруся Зайцева, Елизавета Минаева, Аннета Решетова, Екатерина Бойкова, Сонаса Каба, Антонина Клименко, Екатерина Дробыш, Анна Воронина, Ольга Зайцева и другие.