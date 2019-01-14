Новый институт моды начнет работу в Париже

В результате слияния двух школ во французской столице откроется крупнейшее в мире образовательное учреждение в сфере моды.

В 2020 году в Париже начнет работу Institut Francais de la Mode. Учреждение будет представлять собой высшее учебное заведение, которое займется подготовкой специалистов модной индустрии, а также экспертизой в области текстильной промышленности, моды и роскоши. В институте будут работать образовательные программы для дизайнеров, специалистов и управленцев, короткие программы повышения квалификации, также здесь будет вестись научно-исследовательская деятельность. Расположится институт в комплексе зданий Cite de la Mode et du Design, которые в данный момент находятся на реставрации.