Новый IQOS 3 DUOS. Неповторимые моменты должны повторяться

Есть много приятных моментов, которые приносят удовольствие и делают нашу жизнь неповторимой. И вот мы ждём новой встречи с друзьями, чтобы много болтать и смеяться; или похода в любимое место, где вкусно и уютно; или вновь спешим отправиться в путешествие за живописными закатами и приключениями.

А чтобы повторить ваши моменты с IQOS, больше не надо ждать. Скажите ожиданию «до свидания»!

Осенью 2019 года компания Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) представляет новую версию системы нагревания табака IQOS 3 DUOS.

ЗАПУСК IQOS 3 DUOS ПОДТВЕРЖДАЕТ НАШУ МИССИЮ В ПОСТРОЕНИИ БЕЗДЫМНОГО БУДУЩЕГО. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАЗРАБОТКУ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКТОВ С ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОНИЖЕННЫМ РИСКОМ – АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КУРИЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖАЛИ БЫ КУРИТЬ

Ячек Олзак,

главный операционный директор ФМИ

Сегодня уже более 12 миллионов совершеннолетних пользователей более чем в 40 странах мира сделали свой выбор в пользу IQOS. В своем стремлении к совершенству бренд постоянно прислушивается к своим пользователям, желая сделать устройство IQOS максимально удобным. Новый IQOS 3 DUOS – это воплощение элегантности и технологий. Благодаря обновленному держателю стало возможным использовать IQOS 3 DUOS два сеанса подряд без подзарядки. Рекордно* быстрая зарядка держателя до первого сеанса также стала еще одним преимуществом нового устройства.

В новом устройстве гармонично соединилось все лучшее от IQOS 3 и передовые технологии, разработанные учеными ФМИ. IQOS 3 DUOS – это зарядное устройство и держатель в стандартной комплектации. Его отличает продуманный, эргономичный дизайн. Устройство приятно ложится в руку, а дверца с магнитным механизмом легко открывается и закрывается. Новый IQOS 3 DUOS оснащен дополнительным светодиодным индикатором, который делает использование устройства более комфортным как при дневном, так и при ночном освещении – теперь увидеть уровень зарядки аккумулятора стало еще легче.

Новая модель представлена в пяти благородных цветах – белом, черном, синем, золотом, и в эксклюзивном терракотовом цвете, который будет представлен на российском рынке в течение ограниченного времени. Терракотовый цвет – насыщенный богатый оттенок, в котором соединяются выжженный красный, солнечный оранжевый и сдержанный коричневый, создавая ощущение теплоты и естественности. Это цвет черепичных крыш средиземноморского города на закате и осенних листьев, цвет спокойной уверенности и солнечного света.

Как и во всех устройствах IQOS, в IQOS 3 DUOS используется HeatControl™ – технология, разработанная в Швейцарии. Она позволяет контролировать температуру нагревания до 350°С – этой температуры достаточно, чтобы раскрыть вкус и аромат настоящего табака. Благодаря HeatControl™, в IQOS табак нагревается, но не горит, соответственно не образуются дым и пепел, а табачный пар оставляет меньше неприятного запаха по сравнению с сигаретами.

В основе разработки и изучения бездымных продуктов ФМИ лежит строгий научный подход. В научно-исследовательских центрах компании в Швейцарии и Сингапуре работают более 400 специалистов и ученых из различных областей науки, которые используют новейшее оборудование и методики при создании и оценке бездымных продуктов. Компания следит и за независимыми исследованиями, поскольку они также могут помочь в изучении бездымных продуктов. Выводы ФМИ о бездымных продуктах подтверждены уже более чем 30 независимыми исследованиями в таких странах, как Германия, Япония и США.

Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в своем решении указало, что присутствие электрической системы нагревания табака IQOS на рынке США соответствует целям общественного здравоохранения, и подтвердило возможность продажи устройства на территории США. Данное решение было принято по результатам тщательной всесторонней оценки предпродажной заявки, внесенной ФМИ на рассмотрение Управления в 2017 году. Первый магазин IQOS в США открылся 4 октября 2019 в городе Атланта, штат Джорджия.

Больше информации доступно в официальных социальных сетях:

iqos_ru

vk.com/iqos_ru

*по сравнению с предыдущими версиями IQOS