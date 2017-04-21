Новый клиентский сервис от Radical Chic

На рынке глянцевых журналов новый игрок – лайфстайл-издание самого широкого применения Radical Chic. За запуск издания отвечает одноименный российский бренд аксессуаров.

«Мы давно считаем наш бренд средством массовой информации, так как рассказываем на шелковых страницах наших платков о важных событиях, ярких трендах, интересных происшествиях и наблюдениях за жизнью, – рассказывает основатель марки Radical Chic Александра Калошина. – Именно поэтому мы решили запустить подписку на 12 номеров шелкового журнала – 12 платков Radical Chic». Как и читатели журналов, подписчики Radical Chic будут каждый месяц получать новый номер издания – платок. Какой? Это останется секретом.

Последние пять лет работы Radical Chic команда бренда собирала отзывы и идеи покупателей и составляла wishlist – лист желаний. И теперь мы готовы исполнить эти желания, воплотив их в лимитированной коллекции платков Radical List. Она будет создана специально для наших подписчиков, и только для них. В коллекцию войдут 12 радикальных и шикарных платков. Ведь не зря бренд называется Radical Chic. Поклонники и создатели марки бескомпромиссно привержены красоте и хотят взглянуть на мир по-новому. Эта позиция была реализована в разработке уникальных изделий. Весь год мы также будем собирать пожелания наших подписчиков и воплотим их в специальном 13-м платке, который получат в подарок те, кто оформит годовую подписку.

Первый платок «Ингредиент», который подписчики получат уже в конце июня, основан на знаменитой книге рецептов «О вкусной и здоровой пище». Еду мы обсуждаем каждый день. Правильная или неправильная, эко или ГМО? Вкусно ли полезное, полезно ли вкусное? Есть время принять решение. Мы расположили на шелке фрукты и овощи, душистые травы, домашние сыры и молоко, сочное мясо и свежий хлеб. Стол собран в цветах сезона – фуксии, фиолетовом и зеленом. Запуск клиентского сервиса подписки на платки – 1 июня 2017 года. Срок действия сервиса – 1 год, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Можно подписаться на 6 и 12 месяцев. Цена подписки на 6 месяцев – 50544 рубля. Цена подписки на 12 месяцев – 89859 рублей. При подписке на 12 месяцев – в подарок 13-й платок, который будет разработан в соответствии с пожеланиями подписчиков