Новый клип Тимати и Алисы: Главный хит в стране сегодня – это куклы ЛОЛ!

Алиса Лобанова поддерживает новый клип Тимати: Круто быть папой!

Самое яркое музыкальное событие ноября в мире рекламы для детей – премьера клипа Тимати от Hoodyakov Production и режиссера Заура Засеева, опубликованная в инстаграм @timatiofficial Можно сказать, что новая история выглядит как продолжение ролика, ранее снятого для федеральной сети магазинов детских игрушек TOY.RU. Первое видео уже назвали классикой детской рекламы. Напомним, что клип снимался в усадьбе Кусково, Тимати с маленькой дочкой Алисой путешествовали по сказочной стране в карете, а роль феи игрушек исполнила Алиса Лобанова – учредитель TOY.RU.

У ноябрьской премьеры есть все шансы стать еще одним шедевром, которому будут подпевать и дети, и взрослые. Комментарии пользователей это подтверждают: «Это 100% хит», «Моя дочка уже пляшет под песню», «Вот такую рекламу приятно смотреть»!

«Больше года я жила с идеей написать песню о самой популярной игрушке в мире - L.O.L Surprise! Мне очень хотелось, чтобы ее спел Тимати – крутой рэпер и любящий папа. И вот маленькая Алиса подросла и увлечение дочки куклами стало вдохновением для отца – появился классный трек и клип!» - рассказала Алиса Лобанова.

Алиса разместила ролик в своем инстаграм @alisabartova_lobanova https://www.instagram.com/p/B5aspZJH-RL и поблагодарила Тимати, маленькую Алису, Симону, Павла Худякова, Заура Засеева и всех, кто принимал участие в создании этого сложного музыкального проекта международного уровня.

В новом клипе в роли самих себя снова Тимати и Алиса Юнусова. В этот раз папа с искренним удовольствием играет с маленькой дочкой в L.O.L. Surprise! в интерьерах кукольного домика, обставленного игрушечной мебелью и наполненного шарами, капсулами, чемоданчиками, куколками, их сестренками, братишками и питомцами. Тимати подыгрывает дочке, называя ее принцессой, он читает рэп о трогательном увлечении Алисы куклами:

Все подружки знают точно, это не прикол.

Главный хит страны сегодня это куклы L.O.L.!

«Моя этих ЛОЛ обожает, и я вместе с ней», «Я пошёл за lol», «Ну всё! Теперь даже я хочу такую куклу, «Мы собрали огромную коллекцию и собираем дальше» - отреагировали подписчики Тимати в социальной сети.

Но основная мысль видео, как всегда, глубже. И смысл ее понятен каждому отцу, у которого есть дочь:

Круто быть папой! Каждый день снова новый сюрприз.

Круто быть папой! Исполнять её каждый каприз.

Пользователи поддержали Тимати комментариями: «Вы очень сильно любите дочку!!» «Ох уж эти LOL платья, заколки, сумки, можно перечислять бесконечно. И все мало, и все больше, и больше!!!! Что не сделаешь ради любимых дочек», «Пример современного отца в 21 веке», «Быть папой – очень украшает мужчину. На это можно смотреть бесконечно».

Как рассказала учредитель TOY.RU Алиса Лобанова: «Мы абсолютно поддерживаем Тимати. И считаем, что быть папой, действительно, круто! Замечательно, что звездные отцы открыто показывают трогательное отношение к своим детям и играют с ними. Тем самым подавая пример всем нам. Считаю, что мы задаем новый тренд!»



Действительно, не только Тимати увлечено играет с дочкой в куклы L.O.L. Surprise!, но и другие звёздные папы. Не так давно Филипп Киркоров показал в своем инстаграм, как вместе дочкой Аллой-Викторией распаковывает огромный набор с 14 куклами, а немного ранее мы наблюдали с каким интересом Гоша Куценко помогает своей дочери Жене вскрывать капсулы L.O.L. Surprise!

Новый ролик также опубликовала в своем инстаграм мама Тимати и бабушка Алисы Юнусовой – Симона. «Два полных съёмочных дня, интересный опыт. По-моему, получилась отличная реклама!» - с гордостью прокомментировала она. И поделилась бекстейджем со съемок первого ролика, поблагодарив Алису Лобанову.

Ролики уже идут в эфире телевизионных каналов, а полные версии клипов можно посмотреть в инстаграм Алисы Лобановой @alisabartova_lobanova