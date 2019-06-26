Премиальная линейка S by Sloggi с двумя новыми сериями

Ведущий европейский бренд нижнего белья Sloggi представляет обновленную премиальную линейку S by Sloggi, в которую вошли две новые серии: ZERO Feel Signature для женщин и Sublime для мужчин. Линейка, разработанная дизайнерской командой бренда-трендсеттера в мире инновационного нижнего белья, пропагандирует идею новой роскоши – простоту и комфорт, приходящие на смену вычурности и вульгарности.

ZERO Feel Signature – коллекция для нее

Продолжение хита ZERO feel – серия ZERO Feel Signature – это премиальные невесомые материалы из Японии с эффектом «второй кожи», ультрамодное графичное кружево-сетка и невероятная свобода движения. Серия включает бралетт, топ, боди, трусы-слипы с низкой посадкой, а также трусы и стринги с высокой посадкой.

Sublime – коллекция для него

Отсутствие швов, удобный пояс, мягкая ткань - мужское белье серии Sublime из премиальной линейки S by Sloggi отвечает всем показателям комфорта. Коллекция выполнена из эксклюзивного эластичного материала, произведенного в Австрии и гарантирующего сохранность формы белья. Каждая модель обладает эффектом «второй кожи», а особый крой обеспечивает отличную посадку. В линии представлены трусы удлиненного фасона, трусы-хипстер, майка без рукавов с О-образным вырезом.

В дизайн-команде бренда-пионера в мире бельевых инноваций уверены: белье может быть сложным и тщательно проработанным с точки зрения технологий, но в то же время визуально простым и лаконичным.

Обновленная линейка S by Sloggi сезона весна-лето 2019 будет представлена в фирменных магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.