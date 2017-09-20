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Артем Кузелев

Новый короткометражный фильм от Kenzo

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  • 20 Сентября 201715:26
Сюжеты: Kenzo, Рекламные кампании

Марка Kenzo продолжает сотрудничество с режиссером, сценаристом и актрисой Наташей Лионн.

Модный дом представил короткометражный фильм, ставший частью рекламной кампании осенне-зимней коллекции. Создательницей видео Cabiria, Charity, Chastity стала Наташа Лионн, которая стала особенно популярной в последние годы благодаря своей роли в сериале «Оранжевый – новый черный». В съемках ролика Kenzo, вдохновленного творчеством Федерико Феллини, приняли участие такие известные актеры, как Маколей Калкин, Майя Рудольф, Грета Ли и Лесли Одом-младший, Фред Армисен и Мэтт Лукас, а также дизайнер Варис Ахлувалиа.

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