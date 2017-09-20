Новый короткометражный фильм от Kenzo

Марка Kenzo продолжает сотрудничество с режиссером, сценаристом и актрисой Наташей Лионн.

Модный дом представил короткометражный фильм, ставший частью рекламной кампании осенне-зимней коллекции. Создательницей видео Cabiria, Charity, Chastity стала Наташа Лионн, которая стала особенно популярной в последние годы благодаря своей роли в сериале «Оранжевый – новый черный». В съемках ролика Kenzo, вдохновленного творчеством Федерико Феллини, приняли участие такие известные актеры, как Маколей Калкин, Майя Рудольф, Грета Ли и Лесли Одом-младший, Фред Армисен и Мэтт Лукас, а также дизайнер Варис Ахлувалиа.