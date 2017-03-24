Новый курс от Алены Долецкой

В последний день марта в Москве стартует новый курс Алены Долецкой по глянцевой журналистике.

Организаторы курса заявляют: «Мы уделяем равное внимание теории и практике, а также важным кейсам, которые обеспечат профессиональную базу для работы в сфере глянцевой журналистики». В программе курса лекции и семинары, разбор полетов и защита собственных проектов. Всего курс включает 19 лекций, более 14 профильных семинаров, дополнительные лекции от приглашенных экспертов, а также подготовку и защиту дипломного проекта.

Профильные семинары и лекции пройдут по профессиям: главный редактор, управление медийными продуктами, издатель и генеральный директор в медиа, арт-директор, редактор моды/стилист, PR класса «люкс», make-up, фотограф, digital-медиа, шеф-редактор. Стоимость обучения 56 000 рублей. За дополнительную плату (6 000 – 8 000 рублей) можно воспользоваться дополнительными опциями: персональная консультация мастера и показательная фотосессия мастера.