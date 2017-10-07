Новый ЛГБТ-журнал от Conde Nast

Издательский холдинг-гигант запускает новый онлайн-проект, посвященный ЛГБТ-тематике.

Глобальное издательство Conde Nast объявило о том, что готовит к запуску новый проект Them. Он будет представлять собой онлайн-издание, посвященное проблемам ЛГБТ-сообщества. Главным редактором проекта назначен Филипп Пикарди, один из пятидесяти самых влиятельных представителей ЛГБТ-сообщества в СМИ, по версии Advocate. Ранее Пикарди работал с сайтами Teen Vogue и Refinery 29. Старт Them намечен на конец текущего месяца.