Новый lookbook от бренда Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

Коллекцию дополнили платья-рубашки в полоску, ставшие незаменимым атрибутом летнего гардероба, струящиеся платья-сарафаны новых расцветок «горошек» , невесомые кружевные платья, а также невероятные платья в пол с вырезом.

Дизайнер Юлия Прохорова также продумала и образы для прохладных вечеров, создав модели из более плотной ткани.,

Основные цвета коллекции: пастельные оттенки голубого, розового, бежевый, пудрово-розовый, фуксия, черный.

Лукбук передает многогранность коллекции, дух свободы, легкости и романтичности, где главная героиня – Женщина.

Лейтмотивами коллекции остаются богемный шик и винтажные ноты, ставшие визитной карточкой бренда.