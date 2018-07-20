Новый lookbook от бренда Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

Коллекцию дополнили платья-рубашки в полоску, ставшие незаменимым атрибутом летнего гардероба, струящиеся платья-сарафаны новых расцветок «горошек» , невесомые кружевные платья, а также невероятные платья в пол с вырезом.
Дизайнер Юлия Прохорова также продумала и образы для прохладных вечеров, создав модели из более плотной ткани.,
Основные цвета коллекции: пастельные оттенки голубого, розового, бежевый, пудрово-розовый, фуксия, черный.
Лукбук передает многогранность коллекции, дух свободы, легкости и романтичности, где главная героиня – Женщина.
Лейтмотивами коллекции остаются богемный шик и винтажные ноты, ставшие визитной карточкой бренда.
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