Новый магазин ROOKIE в ТЦ Авиапарк

Сеть магазинов одежды и обуви для детей и подростков ROOKIE активно растет и развивается – в феврале в ТЦ Авиапарк открылся новый магазин бренда, который разместился на 4 этаже. В ROOKIE спортивные дети и тинейджеры найдут много вещей таких популярных брендов, как Nike, Puma, ASICS, New Balance, Vans, Jordan, Converse и многих других. Одежда и обувь этих марок отлично подойдет и для тренировок, и для повседневного использования.

Новый магазин обещает стать излюбленным местом юных любителей спорта и кроссовок. Скоро в ROOKIE ожидается много эксклюзивных поступлений, а пока здесь можно приобрести недавний релиз кроссовок AIR JORDAN 13 RETRO.