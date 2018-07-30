Новый магазин STREET BEAT KIDS открылся в ТРК «ВЕГАС КРОКУС СИТИ»

Сеть магазинов кроссовок и одежды для детей и подростков STREET BEAT KIDS продолжает расширяться. Пятый магазин открылся в ТРК «ВЕГАС КРОКУС СИТИ», по адресу 66-й км. МКАД, Красногорск, МО.

Как и прежде, в магазине будут представлены товары от лучших спортивных брендов - Nike, Converse, ASICS, Jordan, Vans, Columbia, Puma и другие. Одежда и обувь подойдет как самым маленьким, так и подросткам, от 2 до 14 лет.

STREET BEAT KIDS — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом детских кроссовок, кед и одежды, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. Для постоянных клиентов в STREET BEAT KIDS действует бонусная программа.

Cеть STREET BEAT KIDS входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 5 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.