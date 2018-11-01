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Новый магазин STREET BEAT в ТРЦ Avenue SouthWest

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  • 01 Ноября 201810:52
Сюжеты: STREET BEAT

В Москве открылся 15-й по счету магазин сети кроссовок и кед STREET BEAT. Полностью захватив центр и все близлежащие районы, компания отправилась покорять и дальние рубежи Москвы. В этот раз магазин открылся на 3-м этаже в ТРЦ Avenue SouthWest по адресу: проспект Вернадского, 86А.  

Здесь, как и прежде, будут представлены лучшие селекции кроссовок кед и одежды от спортивных и лайфстайл брендов Jordan, New Balance, North Face, Nike, Puma, Reebok, Converse, ASICS Tiger, adidas Originals, NAPAPIJRI, Vans, Under Armour, Native, Timberland и FILA

 
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