Новый мастер-класс от Эвелины Хромченко

Эксперт моды проведет очередной мастер-класс «8 модных стилей. Как выбрать свой?» 21 апреля в ГУМе.

Каждый мастер-класс от «Школы моды Эвелины Хромченко» состоит из двух частей. Вначале Эвелина Хромченко презентует лекцию на заданную тему, а во второй части отвечает на вопросы присутствующих. Очередная встреча с экспертом состоится 21 апреля в демзале ГУМа.

О предстоящем мастер-классе сама Эвелина Хромченко рассказала: «Сейчас время стилизма. То, каким образом стилистически решается комплект, как внутри одного комплекта сопоставить разные тенденции и разные реинкарнации прошлого, вот что выходит на первый план, становится самым главным. Но 8 модных стилей, о которых я расскажу на мастер-классе, актуальны всегда».