Новый Mercedes-Benz G-Класса. Икона стиля воссоздаёт себя заново.

Новый Mercedes-Benz G-Класса предстаёт перед нами в своей наилучшей форме. Как на бездорожье, так и на дорогах, в любых условиях его эксплуатации, этот внедорожник впечатляет потенциалом своих возможностей, современными вспомогательными системами, экстраординарными ходовыми качествами и безопасностью.

В то же самое время новая подвеска, режимы движения DYNAMIC SELECT, G-mode и три дифференциала со 100-процентной блокировкой повышают как комфорт при движении, так и маневренность – на любой поверхности для движения.

«Новый G-Класс поднимает планку ещё выше во всех ключевых отношениях – будь то динамика на дорогах и за их пределами, будь то комфорт или телематика. Тем самым наш «заслуженный» автомобильный класс оказывается наилучшим образом подготовленным к тому, чтобы продолжить писать историю своего успеха. Говоря короче, новый G-Класс – это тот же G-Класс, только ещё лучше», подчеркнул Ола Каллениус, член Правления концерна Daimler AG, ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в подразделении Mercedes-Benz Cars.

Работа над новым G-Классом была для команды разработчиков крайне непростой. «Технически усовершенствовать такую дизайн-икону, как G‑Класс, стало для нас и вызовом, и шансом одновременно. Каждая деталь и каждый винтик прошли проверку на испытательном стенде», пояснил д-р Гуннар Гютенке, отвечающий в Mercedes-Benz за продукт-группу «Внедорожники». «Что касается кузова, то мы сосредоточились на повышении жёсткости конструкции автомобиля, а также на соединениях ходовой части и трансмиссии с рамой лестничного типа», добавил он.

Комплектация будет включать в себя множество новых решений, как, например, светодиодные фары головного освещения, вспомогательные системы, благородную отделку салона с кожаными сиденьями и новую подвеску. Особо взыскательным клиентам такие варианты опций, как, эксклюзив-интерьер Plus с кожаной отделкой дверей, предложат ещё больше эксклюзивности.

G-Класс – это топ-модель среди внедорожников класса «люкс». Это не только с большим запасом самый длинный класс легковых автомобилей в истории Mercedes-Benz, но и пращур всех внедорожников с трёхлучевой звездой. Именно поэтому все внедорожники Mercedes-Benz носят в своём названии заглавную G.

Подробности: www.mercedes-benz.ru