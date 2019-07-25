Новый модный проект Метрополитен-музея

За полтора месяца до закрытия выставки Camp: Notes on Fashion кураторы музея объявили старт следующего проекта.

Уже 27 ноября этого года в Центре костюмов Анны Винтур откроется выставка, посвященная коллекционерке Сэнди Шрайер. В личном собрании Шрайер, которое считается одной из самых выдающихся коллекций в мире, около 15 000 нарядов. Здесь можно найти и вечерние платья Кристобаля Баленсиаги, и архивные костюмы Dior, и вещи других именитых марок. При этом отмечается, что Сэнди покупала одежду из практических соображений, а исключительно из любви к моде, большинство нарядов так и не были никогда надеты. 165 предметов из своей коллекции меценатка передала Институту костюма.